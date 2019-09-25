В какую сумму обошлись съемки исторической драмы «Томирис»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Съемки исторической драмы «Томирис» обошлись в менее 10 млн долларов США. Об этом на брифинге в СЦК сообщил президент АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова Арман Асенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Съемки фильма обошлись в менее 10 млн долларов. Мы считали в тенге, это порядка 2 млрд тенге», - сказал Арман Асенов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

Он также добавил, что в съемках фильма в основном были заняты казахстанские специалисты. Отметил, что бюджет фильма увеличивается, когда приглашаются иностранные специалисты, в качестве примера была приведена картина «Кочевники».

Ранее сообщалось, что в казахстанский прокат с 27 сентября выходит широкомасштабная историческая драма «Томирис» режиссера Ахана Сатаева.

Картина рассказывает о событиях VI века до н. э., когда сакские племена под предводительством царицы массагетов Томирис сумели дать сокрушительный отпор персидскому царю Киру ІІ, пытавшемуся завоевать великую степь

Авторами сценария исторического проекта выступили: Алия Назарбаева и Тимур Жаксылыков.