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В какую сумму обошлись съемки исторической драмы «Томирис»

25 Сентября 2019 15:45
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В какую сумму обошлись съемки исторической драмы «Томирис»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Съемки исторической драмы «Томирис» обошлись в менее 10 млн долларов США. Об этом на брифинге в СЦК сообщил президент АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова Арман Асенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По мотивам книги Абиша Кекилбаева  «Ұйқыдағы арудың оянуы» снимают фильм Казахстанский сериал «Шестой пост» получил премию «ТЭФИ-Содружество» Документальный фильм о депортации поляков снимают в Костанайской области

«Съемки фильма обошлись в менее 10 млн долларов. Мы считали в тенге, это порядка 2 млрд тенге», - сказал Арман Асенов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

Он также добавил, что в съемках фильма в основном были заняты казахстанские специалисты. Отметил, что бюджет фильма увеличивается, когда приглашаются иностранные специалисты, в качестве примера была приведена картина «Кочевники».

Ранее сообщалось, что в казахстанский прокат с 27 сентября выходит широкомасштабная историческая драма «Томирис» режиссера Ахана Сатаева.

Картина рассказывает о событиях VI века до н. э., когда сакские племена под предводительством царицы массагетов Томирис сумели дать сокрушительный отпор персидскому царю Киру ІІ, пытавшемуся завоевать великую степь

Авторами сценария исторического проекта выступили: Алия Назарбаева и Тимур Жаксылыков.

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Ключевые слова: Культура,
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Автор:

Серик Сабеков

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