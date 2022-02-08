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    Во сколько обходится дошкольное образование в СКО

    8 Февраля 2022, 17:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Северо-Казахстанской области определили размер платы за место в детском саду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление «Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы на 2022 год в Северо-Казахстанской области» появилось на сайте открытых нормативно-правовых актов.

    Согласно документу, размер родительской платы определяется исходя из расчетов, предоставленных отделами образования районов и города Петропавловска.

    В областном центре средняя стоимость расходов на одного воспитанника в месяц в группах с неполным днем пребывания составляет 18 311 тенге, в группах с пребыванием детей в течение 10,5 часов – 42 208 тенге, в санаторных группах – 62 530 тенге, в специальных группах по типам нарушений – 74 808 тенге. В селах эти суммы несколько выше.

    В Петропавловске размер родительской платы в дошкольных организациях образования с посещением детей до трех лет в месяц в группах с пребыванием детей в течение 10,5 часов предлагается на уровне 13 450 тенге, в дошкольных организациях образования с посещением детей от трех до семи лет в месяц в группах с пребыванием детей в течение 10,5 часов – 16 750 тенге.

    Постановление будет находиться на обсуждении до 18 февраля.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Цены и тарифы
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