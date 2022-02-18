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Во сколько начнется матч за Суперкубок Казахстана по футболу

18 Февраля 2022 22:25
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Во сколько начнется матч за Суперкубок Казахстана по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила о назначении времени начала игры за Суперкубок Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Матч-открытия сезона-2022 между чемпионом страны «Тоболом» и обладателем кубка «Кайратом» состоится 2 марта на стадионе «Астана Арена». Начало игры в 19:30 по столичному времени.



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