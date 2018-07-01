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Во французском Нанте демонтировали палаточный лагерь мигрантов

24 Июля 2018 00:35 193
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Во французском Нанте демонтировали палаточный лагерь мигрантов

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Французская полиция в понедельник ликвидировала палаточный лагерь мигрантов в городе Нант, в котором жили более 450 выходцев из Судана и Эритреи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, решение о ликвидации было принято на фоне беспокойства санитарной ситуацией в лагере, где были обнаружены крысы, а некоторые мигранты болели серьезными заболеваниями.

Обитатели лагеря без протестов собрали вещи и направились к мэрии, где для них был организован особый приемный пункт. Им раздали брошюры, в которых объяснялось, какую информацию следует предоставить, чтобы сотрудники могли рассмотреть их ситуацию.

В мэрии пообещали предоставить кров «самым уязвимым лицам» и тем, кто ждет предоставления статуса беженца, в зависимости от наличия свободных мест, которых судя по всему на всех не хватит.

В то же время региональные власти заявили, что мигрантам, которые «не могут претендовать на получение убежища или легальное проживание, или которые подали прошение о предоставлении убежища в другом государстве-члене ЕС, будет предложено покинуть страну».

Отметим, правительство президента Эмманюэля Макрона подталкивает парламент к новому закону об иммиграции, который ускорит процесс как предоставления убежища, так и депортации мигрантов.

 

Фото REUTERS/Philippe Wojazer

 

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Ключевые слова: Франция,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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