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Во Франции окончательно отказались от мобильных телефонов в школах

31 Июля 2018 14:42 196
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Во Франции окончательно отказались от мобильных телефонов в школах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Французский парламент в понедельник одобрил запрет на использование смартфонов в школах и колледжах страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

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Закон, который был инициирован президентом Эмманюэлем Макроном, запрещает пользоваться портативными устройствами, которые имеют выход в интернет, такими как ноутбук, планшет, смартфон, «умные» часы и другими на всей территории учебных заведений.
Отмечается, что исключение может быть сделано, если использование девайсов необходимо «с образовательной целью». Где и каким образом, каждой школе предстоит решить самостоятельно.

Сторонники закона утверждают, что девять из десяти молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет имеют мобильный телефон во Франции. Но использование портативных устройств снижает концентрацию внимания во время занятий и сокращает физическую активность детей.

Законодательный запрет на смартфоны во время уроков в школах во Франции действует с 2010 года, но нынешний закон - более жесткий. Теперь, помимо самих классов, девайсами запрещено пользоваться на всей территории школы и даже во время занятий за ее пределами.

Нововведение начнет действовать с нового учебного года в сентябре.

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Ключевые слова: Образование, Франция,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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