Во Франции окончательно отказались от мобильных телефонов в школах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Французский парламент в понедельник одобрил запрет на использование смартфонов в школах и колледжах страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

Закон, который был инициирован президентом Эмманюэлем Макроном, запрещает пользоваться портативными устройствами, которые имеют выход в интернет, такими как ноутбук, планшет, смартфон, «умные» часы и другими на всей территории учебных заведений.

Отмечается, что исключение может быть сделано, если использование девайсов необходимо «с образовательной целью». Где и каким образом, каждой школе предстоит решить самостоятельно.



Сторонники закона утверждают, что девять из десяти молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет имеют мобильный телефон во Франции. Но использование портативных устройств снижает концентрацию внимания во время занятий и сокращает физическую активность детей.



Законодательный запрет на смартфоны во время уроков в школах во Франции действует с 2010 года, но нынешний закон - более жесткий. Теперь, помимо самих классов, девайсами запрещено пользоваться на всей территории школы и даже во время занятий за ее пределами.



Нововведение начнет действовать с нового учебного года в сентябре.