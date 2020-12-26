Во Франции выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Франции подтвердило первый случай заражения новым штаммом коронавируса Covid-19 в стране. О появлении нового, более заразного штамма ранее предупреждали власти Британии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-би-си.

По данным ведомства, заразившийся является гражданином Франции из города Тур, он вернулся из Лондона 19 декабря. Мужчина переносит болезнь бессимптомно и находится на самоизоляции, добавили во французском минздраве.

Заражение было подтверждено после того, как тест на коронавирус, который мужчина сдал 21 декабря, дал положительный результат.

По данным мониторингового сервиса Nextstrain, случаи заражения новым штаммом коронавируса также были зафиксированы в Дании, Австралии и в Нидерландах.

На прошлой неделе премьер-министр Британии Борис Джонсон рассказал о новом штамме коронавируса и объявил жесткий локдаун в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменив рождественские послабления.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

«Он может быть на 70% более заразным, чем старый вариант», - сказал премьер, добавив, что это предварительная информация, и новый вариант вируса еще исследуется.

Известно, что новый штамм вируса распространяется необычайно быстро - если в ноябре он был причиной 28% всех случаев заражения коронавирусом в Лондоне, то в декабре эта цифра достигла уже 60%

Многие страны мира объявили о приостановлении авиасообщения с Британией.