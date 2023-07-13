Во Франции вводятся усиленные меры безопасности

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В период с 13-14 июля для поддержания общественного порядка во Франции будет мобилизовано 130 тыс полицейских, жандармов и пожарных, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Такие данные сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин. Беспрецедентные меры безопасности связаны с предстоящим 14 июля национальным праздником страны – Днем взятия Бастилии.

Кроме того, по словам Ж.Дарманина, одной из мер обеспечения безопасности стал запрет на продажу и использование фейерверков в праздничные дни.

«Продажа, транспортировка и использование этих фейерверков физическими лицами запрещено до 15 июля. Мы дали строгие указания полиции и жандармам на этот счет» - сказал глава МВД.

С 27 июня министерство внутренних дел изъяло более 150 тыс единиц фейерверков, которые продавались незаконно.

Франция столкнулась с волной беспорядков после того, как 17-летний подросток из среды мигрантов был застрелен полицейским в пригороде Парижа.

Читайте также: Массовые беспорядки во Франции: причины, последствия и мнение населения