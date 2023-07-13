Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Во Франции вводятся усиленные меры безопасности

    13 Июля 2023, 16:48

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В период с 13-14 июля для поддержания общественного порядка во Франции будет мобилизовано 130 тыс полицейских, жандармов и пожарных, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие данные сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин. Беспрецедентные меры безопасности связаны с предстоящим 14 июля национальным праздником страны – Днем взятия Бастилии.

    Кроме того, по словам Ж.Дарманина, одной из мер обеспечения безопасности стал запрет на продажу и использование фейерверков в праздничные дни.

    «Продажа, транспортировка и использование этих фейерверков физическими лицами запрещено до 15 июля. Мы дали строгие указания полиции и жандармам на этот счет» - сказал глава МВД.

    С 27 июня министерство внутренних дел изъяло более 150 тыс единиц фейерверков, которые продавались незаконно.

    Франция столкнулась с волной беспорядков после того, как 17-летний подросток из среды мигрантов был застрелен полицейским в пригороде Парижа.

    Читайте также: Массовые беспорядки во Франции: причины, последствия и мнение населения

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Безопасность Франция МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спецоперация по задержанию преступной группы прошла в Астане и Караганде
    На загородных трассах Казахстана запустят аппаратный комплекс для проверки скоростного режима
    Снижение подростковой преступности отмечается в Казахстане
    Более 60 тысяч родителей за ночные гуляния детей наказаны в Казахстане
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области