Во Франции вступила в силу система санитарных пропусков

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Во Франции вступила в силу система так называемых санитарных пропусков, по которым можно попасть в музеи, кинотеатры и на все мероприятия или в места, где присутствует более 50 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

В Париже желающие подняться на Эйфелеву башню, должны также предъявить специальный пропуск. А тем, у кого их нет, предлагают пройти антигенные экспресс-тесты в палатках, установленных перед каждым входом. В то время как для французских посетителей эти тесты будут бесплатными, иностранные туристы, должны заплатить 25 евро - как повсюду во Франции с 7 июля.

«Мы решили проводить 1500 тестов на антигены в день. Сейчас мы принимаем от 12 до 13 тысяч посетителей в день, поэтому мы рассчитали тесты примерно на 10%. Но очевидно, мы будем корректировать это количество в зависимости от потребностей», - отмечает Патрик Бранко Руиво, управляющий обслуживающей компании.

Всех посетителей Эйфелевой башни заранее предупредили о новых правилах с помощью сообщений на разных языках на веб-сайте. Кроме того обязательным остается социальное дистанцирование и ношение масок.

Тем временем во Франции вариант Delta вызвал беспрецедентный рост числа новых случаев заражения, которое за неделю выросло на 150 процентов и составило 18 тысяч за 24 часа.