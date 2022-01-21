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    Во Франции вступает в силу закон о введении вакцинного пропуска

    21 Января 2022, 07:52

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Во Франции 24 января вступает в силу закон о введении вакцинного пропуска, который будут требовать для доступа в общественные места, включая транспорт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Со 2 февраля отменяется требование об обязательном ношении защитных масок на улице. Ночные клубы откроются 16 февраля. За последний месяц более миллиона жителей Франции получили первую дозу вакцины на фоне предстоящего ужесточения ограничений.

    Между тем вторая по счету забастовка учителей во Франции против хаотичного введения санитарных мер не получила поддержки. По данным министерства образования, в ней приняли участие около 2% педагогов. С понедельника бустерную вакцинацию смогут проходить подростки от 12 до 17 лет. Премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал также ослабить ограничения в школах после февральских каникул.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Франция Коронавирус в мире Мировые новости
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