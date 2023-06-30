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    Во Франции в ходе беспорядков задержали более 650 человек

    30 Июня 2023, 12:10

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Число задержанных во время беспорядков в ночь на пятницу во Франции, вызванных убийством полицейским 17-летнего подростка, который отказался выполнить требования дорожного патруля, превысило 650, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

    «В соответствии с моими указаниями по жесткому пресечению беспорядков полицейские и жандармы провели 667 задержаний», - написал Дарманен.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Франция Мировые новости
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