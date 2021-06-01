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    Во Франции сняты дополнительные ограничения на вакцинацию от КВИ

    1 Июня 2021, 06:23

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - С понедельника любой совершеннолетний житель Франции может записаться на вакцинацию без дополнительных ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Euronews.com.

    Формально получить прививку во Франции можно в любой аптеке, но по предварительной записи.

    К июлю в Евросоюзе должны ввести «зелёный паспорт» для путешествий между странами, и многие спешат вакцинироваться перед отпуском.

    Во Франции по одной дозе получили боле 25 млн человек, а полностью вакцинированы 10 млн — 18% взрослого населения. На фоне того, что Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение вакцины Pfizer/BioNTech для подростков старше 12, в Париже рассматривают возможность вакцинирования несовершеннолетних.

    Премьер-министр Франции Жан Кастекс посетил один из прививочных центров Парижа. Он призвал сограждан пока не расслабляться и не терять бдительность, поскольку уровень заражений снижается очень медленно.

    Напомним, Президент Франции Эммануюэль Макрон заявил, что с 15 июня текущего года, вакцина от COVID-19 будет доступна всем жителям старше 18 лет.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Здравоохранение Франция Коронавирус в мире Вакцинация
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