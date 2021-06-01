Во Франции сняты дополнительные ограничения на вакцинацию от КВИ

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - С понедельника любой совершеннолетний житель Франции может записаться на вакцинацию без дополнительных ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Euronews.com.

Формально получить прививку во Франции можно в любой аптеке, но по предварительной записи.

К июлю в Евросоюзе должны ввести «зелёный паспорт» для путешествий между странами, и многие спешат вакцинироваться перед отпуском.

Во Франции по одной дозе получили боле 25 млн человек, а полностью вакцинированы 10 млн — 18% взрослого населения. На фоне того, что Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение вакцины Pfizer/BioNTech для подростков старше 12, в Париже рассматривают возможность вакцинирования несовершеннолетних.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс посетил один из прививочных центров Парижа. Он призвал сограждан пока не расслабляться и не терять бдительность, поскольку уровень заражений снижается очень медленно.

Напомним, Президент Франции Эммануюэль Макрон заявил, что с 15 июня текущего года, вакцина от COVID-19 будет доступна всем жителям старше 18 лет.