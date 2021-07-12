Во Франции считают необходимым ускорить вакцинацию, чтобы замедлить приближение новой волны пандемии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, в республике начинается очередная волна пандемии коронавируса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В интервью французскому радио, глава Минздрава Франции сообщил, что с начала июля в стране снова растет число новых случаев заражения, но количество госпитализаций пациентов с COVID-19 пока снижается.

Во Франции связывают рост числа заражений с распространением дельта-штамма COVID-19. «Если такая тенденция сохранится, то это неминуемо приведет к росту числа госпитализаций», - предупредил министр Оливье Веран.

Французские власти считают, чтобы замедлить приближение новой волны пандемии и избежать жесткого карантина, необходимо ускорить процесс вакцинации населения.

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон проведет заседание Совета по обороне, на котором будет обсуждаться вопрос о введении обязательной вакцинации для работников сферы здравоохранения.

10 июля во Франции было зарегистрировано 4696 новых случаев заражения COVID-19, что в полтора раза больше, чем неделю назад (3006).