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    Во Франции считают необходимым ускорить вакцинацию, чтобы замедлить приближение новой волны пандемии

    12 Июля 2021, 10:12

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, в республике начинается очередная волна пандемии коронавируса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В интервью французскому радио, глава Минздрава Франции сообщил, что с начала июля в стране снова растет число новых случаев заражения, но количество госпитализаций пациентов с COVID-19 пока снижается.

    Во Франции связывают рост числа заражений с распространением дельта-штамма COVID-19. «Если такая тенденция сохранится, то это неминуемо приведет к росту числа госпитализаций», - предупредил министр Оливье Веран.

    Французские власти считают, чтобы замедлить приближение новой волны пандемии и избежать жесткого карантина, необходимо ускорить процесс вакцинации населения.

    Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон проведет заседание Совета по обороне, на котором будет обсуждаться вопрос о введении обязательной вакцинации для работников сферы здравоохранения.

    10 июля во Франции было зарегистрировано 4696 новых случаев заражения COVID-19, что в полтора раза больше, чем неделю назад (3006).

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Франция Коронавирус в мире Вакцинация
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