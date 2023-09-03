Во Франции планируют запретить одноразовые электронные сигареты

ПАРИЖ - БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила в воскресенье, что налог на табачные изделия в 2024 году не будет повышаться, но подтвердила, что одноразовые электронные сигареты в скором времени будут запрещены в стране, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Заявления главы кабинета министров Франции прозвучали в период завершения работы над бюджетом страны на 2024 год.

«В этом году мы увеличили налог на табачные изделия, и в следующем году мы не планируем повышать его», — заявила премьер-министр Э.Борн.

По словам премьер-министра Франции, это не означает, что правительство «не совсем бдительно в отношении потребления табака».

Э.Борн отметила, что табак является причиной 75 тысячи смертей в год. «Огромная цифра и является серьезной проблемой общественного здравоохранения. В этом смысле правительство скоро представит новый национальный план по борьбе с курением, включая запрет одноразовых электронных сигарет, которые прививают молодым людям вредные привычки», - сказала она.

Французская пресса пишет, что благодаря разным фруктовым вкусам, яркой упаковке, напоминающей конфеты, и низкой цене от 8 до 12 евро – одноразовые сигареты нацелены на подростков.

Несколько европейских стран, таких как Германия, Бельгия и Ирландия, уже ввели запрет на эти маленькие трубки, которые поступили во Францию в конце 2021 года и предлагают определенное количество затяжек для уровня никотина от 0 до 20 мг/мл.

«Нам могут сказать, что это не никотин. Но это рефлекс, жест, к которому молодые люди привыкают. Тогда они начинают курить, и мы должны остановить это», - выступила Э.Борн.

Бывший министр здравоохранения Франсуа Браун уже в мае 2023 года анонсировал неизбежный запрет на данный вид сигарет, который должен стать частью антитабачного плана, запланированного во Франции на период 2023-2028 годов.

Кроме того, их использование затрагивает вопросы защиты экологии. Одноразовые сигареты изготовлены из пластика и содержат литиевую батарею, не подлежащую вторичной переработке.