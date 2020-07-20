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    Во Франции ношение маски становится обязательным

    20 Июля 2020, 08:11

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - С понедельника во Франции на фоне опасений второй волны коронавируса ужесточаются ограничительные меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Ношение маски становится обязательным во всех общественных местах закрытого типа - в том числе, на вокзалах и в аэропортах, в банках и на почте, в магазинах и храмах. Нарушителям грозит штраф в 135 евро.

    14 июля в интервью, данном по случаю Дня взятия Бастилии, президент Эмманюэль Макрон заявил, что в стране наблюдаются признаки возвращения коронавируса, но власти, по его словам, к этому готовы.

    В последние дни число обращений в скорую помощь больных с симптомами COVID-19 резко выросло. Только за последнюю неделю были госпитализированы более 600 человек, из них 70 сейчас находятся в реанимации. За прошедшие сутки умерли 14 инфицированных.

    Новый очаги заболевания выявлены на всей территории страны. В четырех департаментах ситуация особенно тревожная: это Французская Гвиана, Майотта, Майен и Жиронда.

    Индекс репродукции коронавируса, показывающий сколько в среднем людей заражает каждый инфицированный, значительно вырос на Реюньоне, в Бретани и регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег.

    В апреле власти Франции заявляли, что намерены еженедельно проводить не менее 700 семисот тысяч тестов на коронавирус. Но сегодня этот показатель не превышает и 300 тысяч. Сделать задуманное не получилось, в том числе, и из-за нехватки медперсонала.

    В то же время, ухудшение эпидемиологической ситуации не помешало французам целыми семьями отправиться на долгожданные летние каникулы на море. На переполненных пляжах о социальной дистанции помнят далеко не все.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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