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    Во Франции летчик намеревался протаранить Нотр-Дам

    10 Октября 2021, 13:02

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Парижская полиция арестовала бывшего пилота гражданской авиации, который подозревается в намерении врезаться на самолете в здание собора Парижской Богоматери, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Об этом в субботу вечером сообщил телеканал CNews со ссылкой на сведения, полученные от полиции.

    Операция по задержанию была проведена в Париже 7 октября. Сигнал полиции подали родственники бывшего пилота авиакомпаний Air Liberty, Air Tahiti и Royal Fly. Пятидесятилетний мужчина, пребывавший в состоянии депрессии, сам сообщил им о том, что «скоро самолет врежется в Нотр-Дам».

    Этот человек проживал на юго-западе страны, в городе Андай, расположенном рядом с испанской границей, и был владельцем легкого туристического самолета Cessna. Родственник, оповестивший полицию, утверждал, что бывший пилот находится в психически нестабильном состоянии. Полиция города Андай, получив эти сведения, немедленно передала их в Париж.

    Бывший летчик был обнаружен во французской столице благодаря геолокализации его мобильного телефона. В состоянии алкогольного опьянения он ходил поблизости от другого крупного парижского собора - Сан-Сюльпис, который в настоящее время выполняет функции кафедрального после пожара в Нотр-Даме.

    Как сообщила газета Le Figaro, парижская префектура полиции в ближайшее время проведет психиатрическую экспертизу задержанного.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Франция
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