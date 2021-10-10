Во Франции летчик намеревался протаранить Нотр-Дам

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Парижская полиция арестовала бывшего пилота гражданской авиации, который подозревается в намерении врезаться на самолете в здание собора Парижской Богоматери, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом в субботу вечером сообщил телеканал CNews со ссылкой на сведения, полученные от полиции.

Операция по задержанию была проведена в Париже 7 октября. Сигнал полиции подали родственники бывшего пилота авиакомпаний Air Liberty, Air Tahiti и Royal Fly. Пятидесятилетний мужчина, пребывавший в состоянии депрессии, сам сообщил им о том, что «скоро самолет врежется в Нотр-Дам».

Этот человек проживал на юго-западе страны, в городе Андай, расположенном рядом с испанской границей, и был владельцем легкого туристического самолета Cessna. Родственник, оповестивший полицию, утверждал, что бывший пилот находится в психически нестабильном состоянии. Полиция города Андай, получив эти сведения, немедленно передала их в Париж.

Бывший летчик был обнаружен во французской столице благодаря геолокализации его мобильного телефона. В состоянии алкогольного опьянения он ходил поблизости от другого крупного парижского собора - Сан-Сюльпис, который в настоящее время выполняет функции кафедрального после пожара в Нотр-Даме.

Как сообщила газета Le Figaro, парижская префектура полиции в ближайшее время проведет психиатрическую экспертизу задержанного.