Во Франции число инфицированных COVID-19 превысило миллион

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - За последние 24 часа Франция зафиксировала 42 032 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество случаев заражения COVID-19 по стране с начала пандемии составило более 1 миллиона подтвержденных случаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на France24.com.

Эксперты утверждают, что реальное количество случаев заражения, вероятно, намного выше, чем 1 041 075, зарегистрированные французскими органами здравоохранения, из-за отсутствия тестов на ранней стадии пандемии, бессимптомных случаев и других проблем.

France24.com отмечает, что Франция стала второй страной в Западной Европе после Испании, где зафиксировано такое большое количества случаев заражения COVID-19.

Как и в других странах Европы, во Франции в последние недели резко возросло суточное число случаев заражения на фоне второй волны коронавируса. Пациенты с COVID-19 в настоящее время занимают более 42% коек в отделениях интенсивной терапии по всей стране и 64% коек в регионе Парижа.

По данным национального агентства здравоохранения Франции, за последнюю неделю более 11 000 новых пациентов с COVID-19 были госпитализированы, в том числе 1 714 человек, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

Выступая ранее в пятницу после посещения одной из больницы в пригороде к северу от Парижа, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «эпидемия быстро набирает темпы».

Французское правительство расширило охват комендантского часа, введенный в восьми городах Франции на прошлой неделе, чтобы охватить еще 38 регионов и Французскую Полинезию. Комендантский час с 9 вечера до 6 утра и другие меры общественного здравоохранения продлятся «не менее шести недель», добавил Макрон.

Это означает, что 46 миллионов из 67-миллионого населения Франции будут находиться под комендантским часом, который запрещает им находиться вне дома в эти часы, за исключением ряда причин, таких как выгул собаки, поездки на работу и с работы, а также поездки на поездах или самолетах.

France24.com напоминает, что во Франции зарегистрировано более 34 000 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, что является одним из самых высоких показателей в Европе.