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    Внутридомовые территории будут убирать за счет районных акиматов в Алматы

    30 Ноября 2022, 13:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2023 года внутридомовые территории в Алматы будут убираться за счет средств акиматов районов. Об этом на встрече с населением Турксибского района сообщил исполняющий обязанности акима города Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Житель района заявил, что акимат Турксибского района не признает территорию вокруг дома по уборке территории.

    «Детскую площадку убирать не хотят. Приезжали с акимата района вместе с КСК, и уверяли что КСК будет убирать, но у них нет денег. У нас не хватает наших средств на уборку площадок», - сказал житель.

    «Я согласен с вами, у нас создался правовой вакуум, когда внутридомовая территория при создании ОСИ (объединение собственников имущества) и ПТ (простые товарищества) остаются ничейными. Мы предусмотрели, что с 1 января 2023 года, по моей инициативе, выделим средства районам на уборку внутридомовых территорий», - сообщил и.о. акима города Алматы Ерболат Досаев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Общество
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