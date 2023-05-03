Внутренняя миграция: менее половины смогли устроиться на постоянную работу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Тилектес Адамбеков поднял проблемы внутренней миграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По-прежнему, остро стоит проблема выбытия трудоспособного населения в северных регионах страны и высокий уровень безработицы в густонаселенных южных регионах. Демографический дисбаланс в развитии регионов имеет не только социально-экономические риски. Это также вопросы безопасности страны. С 2017 года в Казахстане действует программа по добровольному переселению с юга на север. С 2021 года данная инициатива реализуется в рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», - сказал Тилектес Адамбеков, озвучивая свой депзапрос на пленарном заседании Мажилиса.

По условиям программы поддержка межрегионального переселения включает предоставление субсидий на переезд, возмещение расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг, предоставление субсидий работодателям, оказывающим содействие в переселении, краткосрочное профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве и предпринимательской инициативе. Переселенцам предлагается единовременная выплата 70 МРП на главу и каждого члена семьи, а также для покрытия расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг от 15 до 30 МРП.

«Эффективность программы измеряется количеством переселенцев и динамикой уровня занятости. По данным уполномоченного органа с 2019 по 2021 год в рамках данной программы переехали в Костанайскую, Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую области порядка 18,5 тысяч человек. Из них 11,5 тысяч трудоспособных. Однако на постоянную работу устроились только порядка 8,5 тысяч человек, или менее половины от прибывших (75% от трудоспособных)», - отметил депутат.

Помимо этого, из числа прибывших выехали обратно 390 человек. По данным Бюро национальной статистики, за последние 3 года в северных и восточных регионах наблюдается отрицательное сальдо миграции.

Данные цифры, по словам депутата, указывают на низкую эффективность реализации проекта и недостаточность предпринимаемых мер.

«Во-первых, северные регионы остаются малопривлекательными для жизни граждан. Высокий износ, либо полное отсутствие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, неудовлетворительное состояние жилищного фонда (доля ветхого жилья в северных регионах превышает 70% всех домов), отсутствие газификации и суровые климатические условия значительно снижают качество жизни и увеличивают расходы семейного бюджета на коммунальные услуги. Во-вторых, сравнительно низкие заработные платы также снижают их рейтинги при выборе места работы и жизни», - перечислил мажилисмен.

В северных регионах средний уровень заработной платы составляет порядка 265 тысяч тенге, тогда как в Алматы, Астане и Атырауской области – от 394 до 556 тысяч тенге. Именно эти регионы имеют высокий уровень положительного сальдо миграции.

Т. Адамбеков предложил следующее:

- предусмотреть дополнительные меры стимулирования для жителей северных регионов;

- реализацию программы осуществлять через комплексное развитие северных регионов;

- провести анализ эффективности реализации программы;

- изучить международный положительный опыт реализации вопросов переселения;

- пересмотреть индикаторы эффективности реализации проекта.



