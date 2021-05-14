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    Внутренний туризм становится востребованным – Актоты Раимкулова

    14 Мая 2021, 13:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова сообщила о положительном развитии внутреннего туризма в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прошедший год всем нам показал насколько становится востребованным внутренний туризм в условиях ограничений передвижения между странами. По итогам 2020 года наблюдается снижение в выездном туризме на 73% и во въездном туризме на 76%. Вместе с тем, несмотря на введение ограничений на проведение массовых мероприятий наблюдалось повышение спроса и предложений на отдых в курортах внутри страны. Несмотря на пандемийный год зафиксировано положительная динамика во внутреннем туризме, проделана огромная работа по привлечению частных инвестиций», – рассказала Актоты Раимкулова в ходе встречи с населением.

    По данным министра, количество мест размещения в курортных зонах увеличилось почти на 40%, а номерной фонд в 1,8 раза. Количество обслуженных посетителей в курортных зонах выросло с 1,2 до 1,7 млн человек, а объем оказанных услуг местами размещения с 17 до 24,5 млрд тенге.

    «Объем частных инвестиций в основной капитал в сфере туризма вырос на 30% и составил 614,7 млрд тенге. Большая работа проведена по поддержке наших граждан и туристского рынка заблаговременно, до массового распространения вируса. По системе гарантирования прав граждан в страну было возвращено 5 913 туристов с мест отдыха чартерными и регулярными рейсами, а также оказана помощь по безопасному возвращению граждан соседних стран», – проинформировала Актоты Раимкулова.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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