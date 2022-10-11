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    Внутренний рынок полностью обеспечен зерном и мукой - глава Минсельхоза

    11 Октября 2022, 13:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на пшеницу прокомментировал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. По его словам, рост цен на экспортных рынках выгоден для отечественных сельхозтоваропроизводителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цены в Казахстане стабильные. Мы с 15 сентября объявили цену закупа по форвардным контрактам, начиная со 121 тысячи до 125 тысяч тенге. Сейчас сбор зерна по форвардным контрактам идет хорошо, поэтому цены стабильные», - сказал Ербол Карашукеев журналистам после заседания Правительства.

    По его словам, если на экспортных рынках будут расти цены, отечественные сельхозтоваропроизводители только выиграют.

    «Мы в этом году, учитывая хороший результат, полностью внутренний рынок обеспечиваем своим зерном и мукой», - заверил глава Минсельхоза.

    Ранее Ербол Карашукеев сообщил, что хлеб в стране подорожал на 11,9%.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минсельхоз Экономика Цены и тарифы Сельское хозяйство
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