Внутренний региональный продукт Алматинской области достигнет 5,7 трлн тенге в 2025 году

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Ежегодный рост экономики Алматинской области составит 3-4%, а в 2025 году - 5%. Об этом на пресс-конференции на площадке «Jetisy Media» сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования региона Жомарт Амирханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главный инструмент питания для жизнеобеспечения области - инвестиции. Так, в 2021 году привлечены 728 млрд тенге инвестиций. На сегодняшний день инвестиционный портфель области составляет 5,5 трлн тенге с созданием 40 тыс. рабочих мест, включает 612 проектов. В 2021 году реализовано 45 проектов на сумму 45,9 млрд тенге с созданием 1,9 тыс. рабочих мест», - сказал Ж. Амирханов.

В текущем году планируется привлечь в экономику области инвестиции на 761 млрд тенге.

В своем выступлении Жомарт Амирханов также отметил, что объем строительных работ в регионе увеличился на 9,7% и составил один миллион долларов.

Отмечается, что введено в эксплуатацию более квадратных метров жилья.

«В текущем году по области планируется сдать в эксплуатацию 1048,4 кв. м жилья. Соответственно, в этом году по всем направлениям программы новоселье отметят 3 836 семей», - уточнил он.

Кроме того, большой вклад в экономику региона внес проект «Ауыл - ел бесігі». В прошлом году в 29 сельских населенных пунктах было реализовано 34 проекта по ремонту социальной и инженерной инфраструктуры на сумму 16 млрд тенге. В 2022 году этот показатель будет увеличен. В результате на 16,2 млрд тенге в 36 сельских населенных пунктах будет реализован 41 проект.

«Устойчивый рост в экономике, реализация инфраструктурных проектов и принятые меры социальной поддержки позволили сохранить уровень доходов населения, не допустить роста безработицы (4,8%). Всего в 2021 году создано 54,8 тыс. рабочих мест, из них 30 тыс. - постоянных. По программе «Еңбек» в 2021 году активными мерами занятости охвачено 32,2 тыс. безработных и самозанятых граждан», - сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области.

Успешно подвела итоги года и сфера образования. В 2021 году в области введено в эксплуатацию 15 школ на 7600 мест, в том числе семь частных. Шесть школ на 4350 мест уменьшили количество учебных заведений в три смены. Кроме того, модернизировано 137 школ, отремонтировано 20 объектов образования.

«В дальнейшем в результате реализации программы развития будет обеспечено повышение потенциала области, ежегодный рост экономики составит 3-4%, а в 2025 году - 5%, валовой региональный продукт составит 5,7 трлн долл. тенге», - заявил спикер.

Руководитель управления остановился на мерах, принимаемых в области для стабилизации цен.

«Если говорить о сфере стабилизации цен социально значимых продовольственных товаров, то для сдерживания роста цен потребуется 5,7 млрд долл. тенге, в том числе по оборотной схеме выделено 4,6 млрд тенге и 1,1 млрд тенге - на формирование стабилизационного фонда», - сообщил Ж. Амирханов.