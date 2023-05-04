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    Внутренний анализ коррупционных рисков проведут в ТОО «СК-Фармация»

    4 Мая 2023, 14:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 23 мая по 3 июля 2023 года в ТОО «СК-Фармация» будет проводиться внутренний анализ коррупционных рисков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО «СК-Фармация» будет проведен по следующим направлениям:

    1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность ГКП на ПХВ «Высший колледж транспорта и коммуникаций»;

    2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ГКП на ПХВ «Высший колледж транспорта и коммуникаций».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Коррупция
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