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    Внутренний анализ коррупционных рисков начали в Минтруда

    5 Апреля 2023, 21:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защите населения РК в соответствии с законом «О противодействии коррупции» начался внутренний анализ коррупционных рисков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    По данным ведомства, анализу подвергнутся нормативно-правовые акты и организационно-управленческая деятельность структурных подразделений ведомства. Проверка будет проводиться в соответствии с графиком, утвержденным приказом министра труда и социальной защиты населения РК.

    По итогам проделанной работы, уполномоченные на проведение внутреннего анализа коррупционных рисков подготовят аналитическую справку, на основе которой будут приняты меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Коррупция Минтруда РК
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