Внучке солдата вручили удостоверение к ордену Отечественной войны в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ -В Семее вручили удостоверение к ордену Отечественной войны I степени родственникам участника Великой Отечественной войны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

В городском акимате прошла торжественная церемония вручения удостоверения к ордену Отечественной войны I степени родственникам ветерана ВОВ, нашего земляка Кулбатыра Нуржанова. Встреча прошла в рамках празднования 75-летия Победы с участием акима города и представителей Генерального консульства Российской Федерации в РК.

«От имени генерального консульства Российской Федерации в городе Усть-Каменогорск хотелось бы выразить благодарность всем, кто принял участие в организации этого важного мероприятия. Не один герой не должен быть забыт. Для меня большая честь передать удостоверение к ордену Отечественной войны I степени участника ВОВ Нуржанова Кулбатыра его внучке. Эта высокая награда вручается истинным героям, которые, невзирая ни на что, без колебаний, исполняли свой воинский долг, зачастую ценой собственной жизни», – сказал атташе генконсульства Святослав Дегтярев.

Кулбатыр Нуржанов родился в 1904 году в Семипалатинске. Когда началась война, был призван и зачислен в штат 238-го запасного стрелкового полка. После военной подготовки в 1942 году отправился в 265-ю стрелковую дивизию. Осенью того же года красноармеец Нуржанов был переведен на соседний Карельский фронт, в состав 72-й отдельной стрелковой бригады, которая позже была переформирована в 72-ю отдельную морскую стрелковую бригаду. В октябре 1944 года бригада участвовала в Петсамо-Киркенесской операции во взятии финского города Петсамо, ныне поселок Печенга Мурманской области. Согласно записям журнала боевых действий, части бригады, в которой был задействован наш земляк, вели ожесточенные бои, в ходе которых Кулбатыр Нуржанов совершил свой подвиг, уничтожив в рукопашной схватке девять фашистов. 13 октября 1944 года Кулбатыр Нуржанов героически погиб в бою.

Почтить память героя собрались представители городского руководства, молодежь и дипломаты генерального консульства РФ в городе Усть-Каменогорск. В завершение торжественной церемонии вниманию собравшихся был представлен документальный фильм, посвященный последнему бою Кулбатыра Нуржанова на Карельском фронте.



