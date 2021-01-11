Внимание и интерес к выборам были высокими – Талгат Калиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев считает, приход партий в маслихат очень важен с точки зрения их внутрипартийной и межпартийной конкуренции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние десятилетия у нас была чрезмерная централизация политики. В публичном пространстве мы знаем многих министров, депутатов. Но мы совершенно не знали, что творится в регионах. Если вдруг появляется негативный резонансный случай, можем узнать у представителя региональной элиты. Но не имели малейшего представления о секретаре маслихата, чем занимаются эти маслихаты. Хотя в реальности, будучи унитарной страной, должны иметь детальное представление о регионах, чем они живут, какие проблемы их волнуют. Думаю, сегодня, как раз таки будет устраняться этот перекос, когда будет развиваться региональное измерение казахстанской политики. Это очень большая работа для журналистов, которым следует перестроиться и вовлечься в этот самый процесс», - отметил эксперт.

По его словам, когда говорим о подлинной демократии, развитии гражданского общества, всегда упускаем то самое региональное измерение, вопросы местного самоуправления, эффективного развития регионов.

«Хотя они максимально близки к каждому человеку с точки зрения реального повышения качества благосостояния и улучшения его жизни. То, что сегодня партии приходят в маслихат, это очень важно с точки зрения их внутрипартийной и межпартийной конкуренции. Тем более, за каждым депутатом будут стоять ресурсы. Даже если один депутат будет в одном регионе, он сможет опираться на медийные политические ресурсы всего партийного аппарата, тем самым резко повысить свою эффективность», - сказал Талгат Калиев.

Что касается парламентских выборов, по его мнению, те партии, которые имели возможность эксплуатировать парламентскую трибуну, всегда были на слуху и имели высокий уровень узнаваемости.

«Мы знали их по поднимаемым вопросам. В то же время у нас нет ни одной партии, которая бы набрала менее одного процента. Это гигантский показатель для двухмесячной агитационной программы. Это говорит о том, что внимание и интерес к выборам были высокими», - заключил директор ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев.