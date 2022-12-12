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    Внимание госорганов приковано не к реальным чаяниям народа, а к лентам соцсетей - Президент РК

    12 Декабря 2022, 12:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нельзя воспринимать каждый комментарий «диванного эксперта» как всенародную поддержку, а необходимо учитывать мнения и запросы всех категорий населения. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ситуация сегодня такова, что внимание госорганов приковано больше не к реальным чаяниям народа, а к лентам социальных сетей, которые имеют мало общего с реальностью. К примеру, правоохранительные органы быстро и четко реагируют на незначительные административные проступки, растиражированные в СМИ и социальных сетях. Конечно, социальные сети стали хорошей площадкой для диалога власти и общества. Но это далеко не единственный формат взаимодействия. Его нельзя абсолютизировать, поскольку он охватывает лишь небольшую часть нашего общества. Самим сотрудникам министерств, акиматов и аппарата Правительства не советую увлекаться путешествиями в виртуальном мире, потому что наказания будете получать в реальном мире», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства.

    «Виртуальный мир тем опасен, что порождает иллюзии и заблуждения. Нельзя воспринимать каждый комментарий «диванного эксперта» как всенародную поддержку или, наоборот, как всеобщее порицание и осуждение. Необходимо учитывать мнения и запросы всех категорий населения, эффективно решать непосредственные проблемы граждан», - обратился Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Главы государства, миллионы казахстанцев ежедневно спокойно и на совесть выполняют свою работу, трудятся во благо Родины – учат детей и студентов, лечат пациентов, строят дома, выращивают хлеб, убирают улицы и парки.

    «Большинство из них далеки от политики и хайпа социальных сетей. Вот они – и главная опора нашей страны. Поэтому именно такие люди в первую очередь должны ощущать реальную поддержку «слышащего государства», - подчеркнул Президент РК.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Правительство РК Другие государственные органы Общество Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
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