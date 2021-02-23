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    Внезапная проверка состоялась в воинских частях Сил воздушной обороны РК

    23 Февраля 2021, 18:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В воинских частях Алматинского гарнизона особое внимание уделено состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны, готовности авиационных группировок, службы войск, боевой подготовки и материально-технического обеспечения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Воинские части были приведены в высшие степени боевой готовности с выполнением учебно-боевых задач. Кроме того, со всеми проверяемыми подразделениями были проведены контрольные занятия.

    В ходе проверки подразделения войск противовоздушной обороны отработали действия по обнаружению и условному уничтожению воздушных целей противника, а инженерно-технический состав и силы обеспечения авиационной базы – мероприятия по подготовке авиационной техники к учебно-боевым вылетам. Лётный состав оценивался по навыкам пилотирования, умению точно выйти на цель и уничтожить условного противника.

    «Проверка показала, что личный состав воинских частей СВО Алматинского гарнизона готов выполнить поставленные задачи по охране воздушных рубежей страны. Это всесторонняя оценка боевой выучки личного состава, готовности воинских частей в кратчайшие сроки выполнить поставленные боевые задачи, а также уровня боевой подготовки и слаженности подразделений», – отметил генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

    Внезапную проверку осуществила комиссия главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Армия
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