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    Внести «принцип справедливости» в гражданское судопроизводство предлагают в Сенате

    29 Ноября 2022, 12:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев назвал самую распространенную меру пресечения в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предложено расширить применение мер пресечения, не связанных с арестом. К сожалению, в Казахстане содержание под стражей сегодня остается наиболее распространенной мерой пресечения. Оно применяется в 95-97 % случаев. Еще одно предложение касается гарантий того, что в судебном процессе будет установлена «объективная истина по делу» и вынесено справедливое решение», - сказал Маулен Ашимбаев на круглом столе «Законодательное обеспечение реформирования судебной системы» в Сенате.

    По его словам, нормы права не всегда в состоянии учесть все разнообразие возможных случаев и жизненных обстоятельств.

    «Рабочая группа предложила внести «принцип справедливости» в перечень принципов гражданского судопроизводства. На него будет опираться судья при вынесении решения. Разумеется, при условии, что это решение основывается на законе и не выходит за его пределы. Рабочая группа также предложила уточнить процессуальные статусы всех участников судебных разбирательств, включая адвокатов и юридических консультантов», - заключил спикер Палаты.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Суды Сенат Маулен Ашимбаев
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