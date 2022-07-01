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    Внести предложения в генплан развития города предложили жителям Тараза

    1 Июля 2022, 02:13

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Тараз развивается, расширяет границы и обновляется. Местные власти задумались над корректировкой генерального плана развития города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в медиа-службе акимата города Тараза, городской отдел архитектуры и градостроительства объявил о презентации проекта «Корректировка генерального плана города Тараза».

    Презентация проекта обновленного генерального плана областного центра состоится 4 июля в 11:00 часов в городе Таразе, в Доме культуры имени Ыкыласа Дукенулы.

    «Любой заинтересованный житель Жамбылской области и города Тараза сможет ознакомиться с проектируемым генпланом, который будет размещен в фойе здания Дома культуры на протяжении двух недель. Если у кого-то возникнут какие-либо идеи по организации транспортных магистралей, строительству жилых комплексов, организации мест массового отдыха, развитию парков и скверов – каждый сможет оставить свои предложения и пожелания. Все они будут рассмотрены, и самые интересные приняты к сведению», - сообщили в акимате.

    Предложения будут приниматься до 18 июля.

    Презентация обновленного генерального плана состоялась в Таразе в апреле 2017 года. Там был представлен рабочий макет нового 14-го микрорайона, который должен появиться на въезде в областной центр с северной стороны по трассе Западная Европа – Западный Китай.

    Принятый до 2025 года генеральный план города Тараза, по которому в черту города вошли почти шесть тыс. гектаров земель близлежащих районов, предполагает расширение в северо-западном направлении, а также включение в городскую среду прибрежной части реки Талас и создание здесь рекреационной зоны. Так, на 462 гектарах планируется разместить 14 и 15 микрорайоны с новыми современными многоэтажными домами и всей сопутствующей инфраструктурой. Предполагается построить 355 тыс. квадратных метров жилья.

    За годы независимости в Таразе появились многоэтажные микрорайоны с символическими названиями «Астана» (12-й) и «Байтерек» (13-й), выросшие на пустырях западной окраины областного центра. Жилые массивы имеют соответствующую инфраструктуру и социальные объекты

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Строительство Общество Тараз
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