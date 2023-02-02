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    Внести изменения в правила стабилизации  цен на социально значимые товары намерены в столице

    2 Февраля 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внести изменения в правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары намерены в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий документ размещен на сайте открытые НПА для публичного обсуждения.

    «В целях обеспечения эффективного и своевременного применения механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) аким города Астаны образует комиссию по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ по городу Астане (далее – комиссия) и утверждает ее состав», - отмечено в документе.

    В постановлении акимата поясняется, что председателем комиссии является заместитель акима, членами комиссии - сотрудники структурных подразделений акимата города Астаны (далее – акимат), а также представители объединений субъектов частного предпринимательства и общественных организаций. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе.

    «Количественный состав комиссии должен быть нечетным и составлять не менее девяти человек. При этом две трети членов комиссии должны являться представителями объединений субъектов частного предпринимательства и общественных организаций. Секретарь комиссии не является ее членом», - уточняется в документе.

    Согласно постановлению, к компетенции комиссии относятся:

    принятие решения о реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ в городе Астане;

    определение перечня продовольственных товаров, закупаемых в региональный стабилизационный фонд, и предельной торговой надбавки по ним в целях реализации механизма по формированию и использованию регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров;

    определение субъекта предпринимательства для выдачи займа;

    рассмотрение предложений специализированной организации по определению предельной торговой надбавки на СЗПТ.

    «Образование и организацию работы комиссии обеспечивает Государственное учреждение «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны» (далее – управление). Для реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ акиматом осуществляется закуп услуг у специализированных организаций, реализующих механизмы стабилизации цен на СЗПТ, за исключением мер по установлению предельных цен на СЗПТ, путем заключения договора о реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ.

    До истечения срока действия договора о реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ на трехлетний период акимат заключает со специализированной организацией дополнительное соглашение с указанием обязательств о переходящих активах стабилизационного фонда в натуральном и денежном выражении», - отмечается в документе.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Акимат Экономика Цены и тарифы
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