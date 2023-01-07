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    Внести изменения в правила перевозки грузов ж/д транспортом хотят в РК

    7 Января 2023, 16:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены внести изменения в правила перевозки грузов железнодорожным транспортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Документ о внесении изменений в приказ министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 августа 2019 года 612 «Об утверждении Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом» размещен на сайте «Открытые НПА».

    Так согласно статьи 36 ЗРК «О железнодорожном транспорте» в соответствии с договором перевозки груза перевозчик обязуется своевременно и в сохранности доставить вверенный ему грузоотправителем груз на железнодорожную станцию назначения с соблюдением условий его перевозки и выдать грузополучателю, а грузоотправитель (грузополучатель) обязуется оплатить перевозку груза и обеспечить его приемку.

    «На сегодняшний день, на законодательном уровне у перевозчика имеются обязательства перед грузополучателем в сохранности доставить вверенный ему грузоотправителем груз на железнодорожную станцию назначения с соблюдением условий его перевозки и выдать грузополучателю. Вместе с тем, согласно статье 39, с момента уведомления о прибытии груза в пункт назначения права и обязанности по договору перевозки переходят к грузополучателю», - поясняется в документе.

    Однако, как отмечается в сравнительной таблице, нередко возникает интервал времени после доставки груза на станцию назначения перед принятием груза грузополучателем, так как, грузополучатель (представитель грузополучателя) не обеспечивает своевременное принятие груза.

    В связи с чем, необходимо конкретизировать в части хранения грузов обязательства Перевозчика о сохранности согласно договору перевозки груза до выдачи грузополучателю.

    Ранее применялся увеличенный в соответствии с тарифным руководством (прейскурантом) перевозчика до десятикратного размера сбор за хранение грузов по истечении сорока восьми часов с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на станцию назначения, после вывешивания объявления об увеличении сбора.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Транспорт Общество Железная дорога
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