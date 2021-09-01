Внести изменения в финансирование сельских колледжей просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему сельских колледжей подняла депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из приоритетных задач предвыборной программы партии «Nur Otan» является поддержка и развитие села. Ежегодно стартуют десятки инвестиционных проектов в сфере АПК. Работая в регионах, мы ознакомились с их реализацией. Но, встречаясь с коллективами предприятий, мы постоянно сталкивались с вопросом дефицита специалистов. Задачу профессиональной ориентации и обучения выпускников школ сельскохозяйственным специальностям, переподготовки и повышения квалификации взрослого населения выполняют местные профессионально-технические учебные заведения. Важность повышения доступности такого образования подчеркнул сегодня в своем Послании Глава государства. В связи с этим, фракция партии «Nur Otan» обращает Ваше внимание на проблемы сельских колледжей», - сказала Екатерина Смышляева, озвучивая депутатский запрос в адрес министра образования и науки РК.

По ее словам, большая их часть сегодня выпала из приоритетов и не охвачена мерами государственной поддержки.

«Показательно, что в 2020 году из всех колледжей-участников проекта «Жас Маман» только 10% сельских. Работая, наравне с крупными городскими колледжами, в системе подушевого финансирования, сельские организации менее рентабельны, чем городские, поскольку являются малокомплектными. Средняя заполняемость сельских колледжей составляет 35% от их проектной мощности. Количество учащихся в среднем в 3 раза меньше контингента укомплектованных городских организаций. Таким образом, получаемый в ходе подушевого финансирования объем средств позволяет сельским организациям только платить зарплату педагогам. В общей структуре расходов фонды оплаты труда таких колледжей доходят до 90%. В связи со сложившейся ситуацией, нерентабельные колледжи попадают под оптимизацию, реорганизацию, а, по сути, закрываются», - пояснила Екатерина Смышляева.

Депутат объяснила, почему сохранение сельских средне-специальных учебных заведений так важно.

«Во-первых, для сельчан обучение в колледже по месту проживания является единственной реальной возможностью получить специальное образование и сразу трудоустроиться, так как именно сельские колледжи имеют прямые площадки для проведения практического обучения. Большинство работников на уборке – это студенты сельских колледжей. В то же время, большая часть не готова обучаться в городах и крупных населенных пунктах при имеющемся объеме социального обеспечения. Например, действующих государственных общежитий, без учета условий проживания, хватает менее чем на треть контингента учащихся. Во-вторых, отсутствие возможности получения специального образования в районе приведет к росту миграции. Те, кто сможет учиться в городе, скорее всего не захотят вернуться в сельскую местность. В-третьих, в приграничных регионах конкурентами местным учебным заведениям выступают колледжи соседнего государства, которые ближе территориально и предлагают более выгодные условия социального обеспечения для наших абитуриентов. В-четвертых, мы разделяем обеспокоенность Министерства образования качеством подготовки специалистов в сельских колледжах. Но и подготовка специалистов по сельскохозяйственным специальностям на базе городских учебных заведений тоже вызывает вопросы. Возможно ли в городе обеспечивать связь с потенциальным работодателем, находящимся за 500 километров?», - подчеркивает Екатерина Смышляева.

В связи с вышеизложенным депутаты предлагают:

- провести анализ действующей сети организаций ТиПО не с точки зрения их рентабельности, а принимая во внимание перспективы развития сельских населенных пунктов, определенные государственной программой «Ауыл Ел бесігі»;

- на уровне отраслевых подзаконных нормативно-правовых актов определить понятие «малокомплектных колледж»;

- внести изменения в методику подушевого финансирования и для сельских малокомплектных колледжей предусмотреть дополнительный коэффициент для компенсирования отклонения проектной мощности учебного заведения от фактической;

- для старшеклассников, не имеющих возможность продолжить долгосрочное обучение после школы, рассмотреть возможность открытия при малокомплектных колледжах начальной профессиональной трудовой подготовки по опыту учебно-производственных комбинатов по отдельному подушевому тарифу;

- активнее вовлекать потенциальных работодателей в процесс подготовки специалистов, в том числе через шефство (попечительские советы, доверительное управление) над организациями образования. Привлечь к данной работе отраслевые государственные органы, наделив их необходимыми компетенциями по солидарному участию в управлении средне-специальными организациями образования.



