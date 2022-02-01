Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Внести Дорожную карту по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов поручил Алихан Смаилов

    1 Февраля 2022, 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд поручений Министерству образования дал Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручениями Президента оперативно актуализировать Национальный проект «Качественное образование «Образованная нация». Совместно с Министерствами национальной экономики, финансов обеспечить включение в проект программы действий Правительства на 2022 год мероприятий по созданию Единой цифровой базы очередности детей в детские сады, принятию Концепции воспитательной работы, Единого национального портала дополнительного образования», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

    Также Премьер-Министр РК поручил проработать и внести до 10 февраля текущего года проект Комплексного плана по развитию шефства предприятий над колледжами.

    «До 7 февраля текущего года внести Дорожную карту по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов. Совместно с отраслевыми госорганами обеспечить приоритетную подготовку научных кадров технического направления, в том числе в рамках выделения грантов для молодых ученых и ежегодной стажировки в ведущих зарубежных научных центрах», - сказал Алихан Смаилов, обращаясь к заместителю Ералы Тугжанову.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил открыть в Казахстане пять филиалов авторитетных зарубежных вузов.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Образование Вузы МОН Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами