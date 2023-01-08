Внештатную остановку котлоагрегатов объяснили на ТЭЦ Экибастуза

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Внештатную остановку котлоагрегатов объяснили на ТЭЦ Экибастуза. Это стало одним из следствий аварии на теплосетях города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в ТОО «Экибастузтеплоэнерго», после произошедшей 27 ноября аварии на тепловых сетях Экибастуза велись масштабные работы по замене трубопроводов. Так как необходимо было как можно быстрее подключить дома к теплоснабжению, перед запуском не проводились на должном уровне мероприятия по промывке и гидравлическим испытаниям вновь смонтированных участков. Поэтому в трубопроводах остались фрагменты металла, ржавчина, мусор.

«Вместе с теплоносителем это попадает на станцию. В результате чего забиваются трубы поверхностей нагрева котлоагрегатов и как следствие происходит пережог, то есть повреждения и образование свищей на этих трубах, после чего производится вынужденная остановка котлоагрегатов для проведения ремонтных работ», – сообщили в компании.Кроме того, из-за резкого увеличения объема подпитки в дни аварии, чтобы поднять уровень в аккумуляторных баках с критического, приходилось использовать «сырую» воду, не прошедшую специальную очистку и умягчение. Что также сказалось на работе оборудования ТЭЦ.

А из-за периодического отключения котлоагрегатов снижаются параметры теплоносителя.

В ночь на 7 января на ТЭЦ Экибастуза произошла внештатная ситуация. Из шести действующих котлоагрегатов поочередно были остановлены три.



В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Уголовное дело по факту аварии в Экибастузе находится в производстве у специальных прокуроров Павлодарской области.

Олег Крук был освобожден от должности первого заместителя акима Павлодарской области. На этот пост назначен Хасар Хабылбеков.