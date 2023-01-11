Внешний товарооборот Казахстана вырос на 34,1%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прошлом году внешний товарооборот Казахстана вырос на 34,1 % до 110,6 млрд долларов США. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент «Казинформ».

«По итогам 10 месяцев 2022 года внешний товарооборот Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 34,1% и составил 110,6 млрд долларов», - сказал Серик Жумангарин.

Министр сообщил, что товарооборот в рамках Евразийского экономического союза составил 23 млрд долларов США.

«Это на 7,5% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Кроме того, была одобрена возможность не выделять суммы ввозных таможенных пошлин. Благодаря ему, прогноз экономии составил более 100 млн долларов. За год устранены 6 барьеров со странами-партнерами, прогноз экспортного роста - 500 млн долларов. За год было реализовано 6 проектов со странами-партнерами, прогноз роста экспорта составил 500 млн долларов. В текущем году планируется устранить 8 барьеров, прогноз роста которых составит 800 млн долларов», - добавил Серик Жумангарин.



