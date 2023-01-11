Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Внешний товарооборот Казахстана вырос на 34,1%

    11 Января 2023, 16:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прошлом году внешний товарооборот Казахстана вырос на 34,1 % до 110,6 млрд долларов США. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент «Казинформ».

    «По итогам 10 месяцев 2022 года внешний товарооборот Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 34,1% и составил 110,6 млрд долларов», - сказал Серик Жумангарин.

    Министр сообщил, что товарооборот в рамках Евразийского экономического союза составил 23 млрд долларов США.

    «Это на 7,5% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Кроме того, была одобрена возможность не выделять суммы ввозных таможенных пошлин. Благодаря ему, прогноз экономии составил более 100 млн долларов. За год устранены 6 барьеров со странами-партнерами, прогноз экспортного роста - 500 млн долларов. За год было реализовано 6 проектов со странами-партнерами, прогноз роста экспорта составил 500 млн долларов. В текущем году планируется устранить 8 барьеров, прогноз роста которых составит 800 млн долларов», - добавил Серик Жумангарин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минторговли
    Новости по теме
    Новости по теме
    При выявлении скрытых активов банкрот будет обязан выплатить долги в полном объеме – Минфин
    Интервенции Нацбанка составили 1,4 млрд долларов
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 7,1%
    Пик инфляции ожидаем в феврале - глава Нацбанка
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    3 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау
    Новости партнеров