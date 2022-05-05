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    Внешний инфляционный фон для Казахстана остается неблагоприятным – глава Нацбанка

    5 Мая 2022, 11:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На фоне геополитической напряженности усугубились нарушения цепочек поставок. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Макроэкономическая ситуация в текущем году развивается на фоне ухудшения геополитической ситуации, роста волатильности на мировых финансовых и товарных рынках. На фоне геополитической напряженности усугубились нарушения цепочек поставок, которые усиливают инфляционное давление в мире. В этой связи МВФ ожидает, что повышенный уровень глобальной инфляции останется дольше, чем предполагалось ранее», - сообщил Галымжан Пирматов.

    Было отмечено, что продовольственные цены в мире, отслеживаемые ФАО ООН, находятся на самых высоких значениях за все время существования индекса с 1990 года (до 159,3 пунктов).

    «Ожидается, что мировые цены на продовольствие останутся на повышенных уровнях как в 2022 году, так и в 2023 году. На фоне удорожания продовольствия, сырья, ГСМ, газа инфляция в ЕC и США продолжает бить многолетние рекорды, а в России достигла 16,7%. В этих условиях развитые страны ужесточают денежно-кредитные условия, что оказывает давление на валюты развивающихся стран. В связи с этим внешний инфляционный фон для Казахстана остается неблагоприятным», - резюмировал Галымжан Пирматов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Сенат Экономика
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