Внешний инфляционный фон для Казахстана остается неблагоприятным – глава Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На фоне геополитической напряженности усугубились нарушения цепочек поставок. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Макроэкономическая ситуация в текущем году развивается на фоне ухудшения геополитической ситуации, роста волатильности на мировых финансовых и товарных рынках. На фоне геополитической напряженности усугубились нарушения цепочек поставок, которые усиливают инфляционное давление в мире. В этой связи МВФ ожидает, что повышенный уровень глобальной инфляции останется дольше, чем предполагалось ранее», - сообщил Галымжан Пирматов.

Было отмечено, что продовольственные цены в мире, отслеживаемые ФАО ООН, находятся на самых высоких значениях за все время существования индекса с 1990 года (до 159,3 пунктов).

«Ожидается, что мировые цены на продовольствие останутся на повышенных уровнях как в 2022 году, так и в 2023 году. На фоне удорожания продовольствия, сырья, ГСМ, газа инфляция в ЕC и США продолжает бить многолетние рекорды, а в России достигла 16,7%. В этих условиях развитые страны ужесточают денежно-кредитные условия, что оказывает давление на валюты развивающихся стран. В связи с этим внешний инфляционный фон для Казахстана остается неблагоприятным», - резюмировал Галымжан Пирматов.