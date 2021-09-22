Внешний анализ коррупционных рисков в госорганах проводят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный департамент по противодействию коррупции проводит работу по внешнему анализу коррупционных рисков. Об этом рассказал на брифинге первый заместитель руководителя департамента Бакытжан Ниязов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 8 месяцев департаментом проведено 4 внешних анализа коррупционных рисков в деятельности управлений общественного здравоохранения, занятости и социальной защиты населения города, департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК, департамента по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК. По итогам проведенной работы выработано 58 рекомендаций. На сегодняшний день доля исполненных рекомендаций составляет 75%. Помимо этого, за 8 месяцев проведено 7 антикоррупционных мониторингов в сферах транспортного контроля, государственных закупок, распределения сжиженного нефтяного газа, деятельности местных исполнительных органов, а также 3 комплексных антикоррупционных мониторинга. По итогам проведенной работы выработано 37 рекомендаций, в соответствии с поставленными задачами. В целом, с начала года мы провели в сфере внешнего анализа такую работу и она продолжается», – сказал Б.Ниязов.

По его словам, за 8 месяцев текущего года по оконченным делам внесено 33 представления в соответствии со статьей 200 Уголовно-процессуального кодекса, в соответствующие организации. При рассмотрении представлений проведено 13 выездных совещаний, с общим охватом более 300 сотрудников. По внесенным представлениям привлечены к дисциплинарной ответственности 18 лиц.

Б.Ниязов отметил, что задачей антикоррупционной службы является качественная профилактика и предупреждение коррупции в трудовых коллективах. Департаментом, совместно с Академией государственного управления при Президенте РК, проведено около 20 разъяснительных встреч с представителями квазигосударственного и частного секторов. В 63 подведомственных организациях проведена работа по внедрению комплаенс-службы. Совместно с НПП «Атамекен» с 2018 года реализуется проект антикоррупционного сопровождения бизнеса и инвесторов. В рамках проекта в текущем году подписаны 3 соглашения на общую сумму более 25 млрд тенге. С начала реализации проекта департаментом осуществляется антикоррупционное сопровождения 13 проектов.