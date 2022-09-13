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    10:32, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Внешнеторговый товарооборот РК составил $74,3 млрд

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-июле текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 36,9% и составил 74,3 млрд долларов США. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В том числе, показатель по экспорту вырос на 52,9% и составил 48,9 млрд долларов. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 35,7% до 14,3 млрд долларов. Импорт товаров составил 25,3 млрд долларов», - сказал Алибек Куантыров.

    В целом, как отметил министр, положительный торговый баланс составил 23,6 млрд долларов. Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. За январь-август текущего года объем производства вырос на 4,8%.

    «Положительный рост зафиксирован в 16 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Костанайской областях, а также в городе Алматы», - сообщил Алибек Куантыров.


    Теги:
    Правительство РК Экономика Миннацэкономики Главная
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