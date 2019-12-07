Внешнеполитические инициативы Казахстана представлены в ходе заседания СМИД ОБСЕ

БРАТИСЛАВА. КАЗИНФОРМ - В Братиславе прошло 26-ое заседание Совета министров иностранных дел государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), на полях которого были обсуждены итоги работы Организации под председательством Словакии в 2019 году, а также актуальные вопросы международной повестки дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Делегацию Казахстана возглавил заместитель министра иностранных дел Роман Василенко. В своем выступлении казахстанский дипломат отметил актуальность идей и принципов, заложенных в единственном политическом документе Организации, принятом в XXI веке, – Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года.

Казахстанский дипломат информировал коллег о процессах трансформации в Казахстане, реализуемых по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева и охватывающих политические, экономические и социальные реформы.

Р. Василенко отметил важность продолжения инклюзивного диалога и осуществления скоординированных действий стран-участниц ОБСЕ по совместному реагированию и предотвращению конфликтных ситуаций. В данном контексте особо значимо то, что 2020 год станет для Организации знаковым в связи с 45-летием подписания Хельсинского Заключительного Акта, заложившего основу для создания ОБСЕ и современной архитектуры европейской безопасности, а также 10-летием принятия Астанинской декларации.

В целях развития синергии международных организаций в сфере противодействия вызовам и угрозам в Евразии в ходе СМИД ОБСЕ была представлена инициатива Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева о расширении сотрудничества ОБСЕ с Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в рамках концепции «Трех диалогов». Было отмечено, что ОБСЕ и СВМДА имеют много общего и разделяют схожие подходы к решению комплексных вызовов современности, в связи с чем синергия их усилий будет обоюдно полезной.

Внимание участников мероприятия также было обращено на развитие ситуации в Афганистане. В октябре 2019 года в Нур-Султане МИД РК совместно с ОБСЕ успешно проведен круглый стол на тему «Афганистан и ОБСЕ: Создание возможностей для партнерства и сотрудничества» с участием высоких представителей международных и региональных организаций.

Казахстан разделяет видение партнеров о том, что второе, экономико-экологическое, измерение ОБСЕ может быть катализатором снижения напряженности и укрепления мер доверия среди стран-участниц ОБСЕ. В этой связи Казахстан выступил с инициативой создания Тематического центра ОБСЕ по устойчивой взаимосвязанности, который будет предметно заниматься анализом и исследованиями в данной сфере, обменом лучшими практиками.

Накануне пленарного заседания СМИД ОБСЕ казахстанский дипломат принял участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в ходе которой стороны согласовали ряд документов к принятию на уровне ОДКБ в контексте общего участия шести государств-членов в СМИД ОБСЕ.