Внесены изменения в Закон по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самостоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы».

Основной целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства о правоохранительной службе, в том числе расширение применения норм прямого действия, сокращение подведомственного регулирования, устранение правовых пробелов и коллизий, возникших в правоприменительной практике. Законопроект призван урегулировать вопросы, связанные с поступлением на правоохранительную службу, ее прохождением и прекращением.

Ряд норм законопроекта посвящен вопросам материального обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных органов, в том числе пенсионного обеспечения бывших сотрудников правоохранительных органов. Предлагается унифицировать кадровые процессы и обеспечить единство подходов к организации правоохранительной службы. В частности, вводятся единые этапы и условия конкурсного порядка, на этапе конкурса не будет запрашиваться специальная проверка, которая будет проводиться по завершении конкурса. Право принятия решения по внеконкурсному приему на службу передается из компетенции руководителя областного подразделения в полномочия первого руководителя правоохранительного органа. Упрощается порядок поступления в правоохранительные органы действующих сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих. Вводится перевод без медицинского обследования, специальной проверки, полиграфа, так как эти процедуры уже были пройдены ими при поступлении на воинскую службу и специальные государственные органы. Вводится единый текст присяги для всех правоохранительных органов, утверждаемый Главой государства. Изменяется порядок досрочного присвоения званий и присвоения внеочередных званий. Усиливается ответственность сотрудников правоохранительных органов за получение отрицательной оценки их деятельности, для них будет введена переаттестация. Устанавливается единый порядок поощрения сотрудников. Для укрепления кадрового состава учебных заведений правоохранительных органов предлагается привлечь специалистов с большим научным опытом, для чего первый руководитель правоохранительного органа наделяется правом назначения по трудовому договору на должности профессорско-преподавательского и научного состава гражданских лиц с выплатой им должностных окладов.

Касательно вопросов социального обеспечения законопроект предусматривает право сотрудников, имеющих двадцатилетний стаж службы либо десятилетний стаж и имеющих на иждивении детей-инвалидов, безвозмездно приватизировать занимаемое жилье из государственного фонда. В целях защиты социальных прав членам семей сотрудников, умерших вследствие заболеваний, предлагается выплачивать соответствующую компенсацию. Законопроектом восстанавливается право на пенсию для лиц, занимавших ранее (2003-2016 годы) должности рядового и младшего состава органов полиции, но лишенных этого права из-за смешанного стажа. Право на пенсию по выслуге лет могут иметь также сотрудники, уволенные в связи с ликвидацией правоохранительного органа (по смешанному стажу).

В ходе рассмотрения законопроекта депутатами внесен ряд поправок, касающихся наставника для лица, впервые поступающего на правоохранительную службу. Наставник будет оказывать ему практическую помощь в его профессиональной адаптации. Депутатами также предложено проводить тестирование кандидатов на правоохранительную службу в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О государственной службе». Уточнены виды дисциплинарных проступков, порядок наложения дисциплинарных взысканий за их совершение. По предложению депутатов на законодательном уровне закрепляется должность заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан - Главнокомандующего Национальной гвардией.