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    Внесены изменения в Устав партии «Nur Otan»

    28 Января 2022, 16:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внесены изменения в устав партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно, до настоящего времени партийный взнос был привязан к минимальному размеру заработной платы, составляя 0,7% от МЗП, или 3570 тенге в год.

    В соответствии с решением Главы государства с января этого года отменена привязка всех государственных платежей к минимальной заработной плате.

    Поскольку, согласно Устава партии утверждение размера взноса относится к компетенции Съезда, сегодня делегатами принято решение об исчислении партийного взноса с привязкой к месячному расчетному показателю. Это составит 0,1 от месячного расчетного показателя, то есть 3676 тенге в год.

    Из 389 делегатов Съезда за внесение изменений в Устав проголосовало 389 человек.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Нур Отан Съезд партии Аманат
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