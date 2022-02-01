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Внесены изменения в состав Бюро Политического совета партии «Nur Otan»

1 Февраля 2022 08:25
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Внесены изменения в состав Бюро Политического совета партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Политического совета партии утверждён новый состав бюро политического совета партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт партии.

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Вчера Постановлением Политического совета партии (согласно пункту 9.4. Устава) был утвержден новый состав Бюро Политического совета партии «Nur Otan».

1.

ТОКАЕВ

Касым-Жомарт Кемелевич

Президент

Республики Казахстан,

Председатель партии

2.

АШИМБАЕВ

Маулен Сагатханулы

Председатель

Сената Парламента

Республики Казахстан

3.

КОШАНОВ

Ерлан Жаканович

Руководитель

Администрации Президента

Республики Казахстан

4.

САИРОВ

Ерлан Бияхметович

Депутат

Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

5.

КЫДЫРАЛИ

Дархан Куандыкович

Председатель правления

АО «Республиканская газета

«Егемен Қазақстан»

6.

УРИСБАЕВ

Аббат Жангирханович

Депутат маслихата

Мангистауской области

7.

КАЛТАЕВА

Ляззат Молдабековна

Депутат Сената Парламента

Республики Казахстан

8.

ЗЕНЧЕНКО

Геннадий Геннадьевич

Директор КТ «Зенченко и К»

9.

ПАУЛИ

Элина Сергеевна

Заместитель директора

Научно-исследовательского

центра «Молодежь»

Напомним, недавно на 55% обновился высший представительный орган партии «Nur Otan».

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#Нур Отан   #Политические партии   #Политика  
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