Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Внесены изменения в программу боевой подготовки казахстанской армии

    11 Марта 2022, 20:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах Казахстана начался этап боевого слаживания рот и батарей, завершающей фазой которого станут ротные тактические учения с боевой стрельбой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В соответствии с поручением Президента страны по пересмотру программы боевой подготовки в Генеральном штабе создана рабочая группа, которая ведет переработку регламентирующего процесс боевой учебы Вооруженных сил документа.

    При этом в обучение войск уже внесены изменения, направленные на совершенствование боевых навыков личного состава.

    В ходе подготовки рот основное внимание уделяется умелым и слаженным действиям военнослужащих в населенных пунктах и в горной местности против незаконных вооруженных формирований, применению беспилотных летательных аппаратов для разведки и уничтожения условного противника в труднодоступных местах.

    При отработке вопросов проведения специальной операции организовано взаимодействие и обмен практическим опытом с подразделениями других войск и воинских формирований.

    «Как показывает практика, рота является ключевым звеном при ведении боевых действий в населенном пункте против незаконных вооруженных формирований. Поэтому очень важно, чтобы и военнослужащие, и командиры могли уверенно ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, эффективно использовать имеющиеся силы и средства», – отметил заместитель командующего войсками регионального командования «Юг» по боевой подготовке полковник Бауыржан Куренкеев.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Учения Армия Силовые структуры Минобороны РК Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 700 подростков и школьников проходят военно-патриотический сбор «Айбын-2023»
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    5 Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге