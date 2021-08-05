Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Внесены изменения в постановление санврача ЗКО

    5 Августа 2021, 20:41

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 26 июня 2021 года №14 «О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории Западно-Казахстанской области», передает МИА «Казинформ».

    В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Западно-Казахстанской области, руководствуясь пунктом 5 статьи 12 Конституции Республики Казахстан, подпунктами 4), 7) пункта 1, подпунктом 3) пункта 2 статьи 38, пунктами 2, 3, 4, 7 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №360-VI, статьей 65 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года №480-V, постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 612 «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам», а также с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на территории ЗКО, ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Внести в постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 26 июня 2021 года №14 «О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории Западно-Казахстанской области» следующие изменения:

    Приложение 1 к Постановлению Главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 26 июня 2021 года №14, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

    Абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

    - рассмотрение заявок на участие в проекте «Ashyq» согласно требований постановления ГГСВ РК № 33 от 29.07.2021г. и направление списков участников в акимат;

    Пункт 4 изложить в следующей редакции:

    - обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq» согласно требований постановления ГГСВ РК № 33 от 29.07.2021г.

    Абзац 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:

    - не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена согласно постановления ГГСВ РК №68 от 25.12.2020 года, за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq»в соответствии постановления ГГСВ РК № 33 от 29.07.2021г.

    Абзац 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:

    - внедрение проекта«Ashyq» на объектах предпринимательства согласно требований постановления ГГСВ РК № 33 от 29.07.2021г.

    Абзац 2, 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:

    - контроль за соблюдением критериев ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», согласно постановления ГГСВ РК № 33 от 29.07.2021г.

    - согласование заявок добровольных участников проекта «Ashyq»на стадии рассмотрения в региональных палатах предпринимательства, согласно постановления ГГСВ РК № 33 от 29.07.2021г. в целях недопущения к участию запрещенных видов деятельности и объектов, не имеющих разрешительные документы (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости или уведомление о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости);

    2. Управлению внутренней политики, акимам районов и города Уральск Западно-Казахстанской области:

    Информировать население о принятых ограничительных мерах посредством массовой информации и социальных сетей.

    Постановление вводится в действие со дня подписания.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жесткий контроль, но не запрет - эксперты о регулировании вейпов в Казахстане
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске