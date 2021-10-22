Внесены изменения в постановление санврача Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Внесены изменения и дополнения в постановление главного государственного санитарного врача Шымкента. Прописан график работы лидеров проекта Ashyq, а также условия работы ночных клубов города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, в выходные дни разрешена работа объектов, участвующих в проекте Ashyq - до 01:00, лидеров проекта Ashyq - до 03:00 часов, при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

Требования к наличию «зеленого статуса» и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные вокзалы, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

Также разрешается работа в будние дни для объектов, участвующих в проекте Ashyq до 01:00, для лидеров проекта «Ashyq» до 03:00.

В постановлении предписано строго соблюдать требования по ношению масок (за исключением сотрудников, находящихся одни в помещениях, не предназначенных для оказания услуг населению) и использованию антисептиков.

Работа ночных клубов остается под запретом, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq при условии наличия «зеленого статуса» у сотрудников и посетителей, заполняемость не более 50%, но не более 70 мест.

Настоящее Постановление вводится в действие со дня подписания.



