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Внесены изменения в постановление главного санврача Жамбылской области

20 Августа 2021 14:45
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Внесены изменения в постановление главного санврача Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Внесены изменения и дополнения в постановление Главного государственного санитарного врача Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В постановлении отмечается, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции за 18 дней августа 2021 года (3175 случаев) по сравнению с июлем месяцем 2021 года (2887 случаев) на 10%, процента занятости коечного фонда - на 60%, значения репродуктивности инфекции (R)- 1,13, Жамбылская область находится «в красной зоне».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Жамбылской области Главный санврач региона постановил следующее:

- Аттракционы на открытом воздухе работают с ограничениями, кроме воскресенья, с режимом работы с 10:00-22:00 часов.

Наряду с этим, участнику проекта, получившему статус «Лидеры «Ashyq», предоставляются следующие льготы:

- участники проекта в «красной» зоне работают по условиям «желтой» зоны;

- при вакцинации первым компонентом не менее 90% работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних 3 месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20%.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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#Бизнес   #Жамбылская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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