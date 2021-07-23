Внесены изменения в постановление главного санврача Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения и дополнения в постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Главный санврач области постановил внести следующие изменения и дополнения в постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области от 6 июля 2021 года №14 «Об ужесточении карантина и ограничительных мер на территории Туркестанской области»:
1) приложение 1 к постановлению, заменить приложением 1 к настоящему постановлению;
2) приложение 2 к постановлению, заменить приложением 2 к настоящему постановлению;
3) обеспечить проведение обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7 дней) для непривитых работников организаций (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3 месяцев) указанных в приложению 3 настоящего постановления.
Акимы районов, городов Туркестанской области, управление общественного здоровья, НПП «Атамекен» (по согласованию), руководители национальных компаний, организаций, промышленных предприятий, независимо от форм собственности, физических и
юридических лиц, осуществляющих деятельность в сферах, установленных приложением 3 к настоящему постановлению должны:
1) в срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и
переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);
2) усилить информационно-разъяснительную работу среди работников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок;
3) ограничить допуск на работу в очном режиме для работников, неполучивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
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