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Внесены изменения в постановление главного санврача Туркестанской области

23 Июля 2021 13:17
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Внесены изменения в постановление главного санврача Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения и дополнения в постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный санврач области постановил внести следующие изменения и дополнения в постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области от 6 июля 2021 года №14 «Об ужесточении карантина и ограничительных мер на территории Туркестанской области»:

1) приложение 1 к постановлению, заменить приложением 1 к настоящему постановлению;

2) приложение 2 к постановлению, заменить приложением 2 к настоящему постановлению;

3) обеспечить проведение обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7 дней) для непривитых работников организаций (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3 месяцев) указанных в приложению 3 настоящего постановления.

Акимы районов, городов Туркестанской области, управление общественного здоровья, НПП «Атамекен» (по согласованию), руководители национальных компаний, организаций, промышленных предприятий, независимо от форм собственности, физических и

юридических лиц, осуществляющих деятельность в сферах, установленных приложением 3 к настоящему постановлению должны:

1) в срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и

переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);

2) усилить информационно-разъяснительную работу среди работников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок;

3) ограничить допуск на работу в очном режиме для работников, неполучивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.


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#Туркестанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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