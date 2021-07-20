Внесены изменения в постановление главного санврача Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе в срок до 10 августа необходимо организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года – вторым компонентом вакцины от коронавируса работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних трех месяцев).

Необходимо также ограничить допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против коронавируса (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних трех месяцев).

Согласно изменениям в постановлении, график работы объектов, участвующих в проекте Ashyq следующий:

- Объекты общественного питания: с 07: 00 до 24:00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест. Приостановлена их работа в субботу и воскресенье.

- Летние площадки будут работать с 07:00 до 24:00 часов при заполняемости до 50 %, но не более 50 мест ( приостановить работу в субботу и воскресенье).

- Фуд-корты – с 10:00 до 22:00 часов при заполняемости до 20%, но не более 30 мест (приостановить работу в субботу и воскресенье).

- Банкетные залы ( проведение поминок, обслуживание по типу ресторанов и кафе) – с 07:00 до 24:00 часов при заполняемости не более 30%, при обеспечении площади не менее 4 кв метров на одного человека, но не более 30 человек ( приостановить работу в субботу и воскресенье).

- Сауны, СПА –центры, бассейны, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, йога-центры не смогут работать в субботу и воскресенье.

- Объекты культуры (репетиция) – до 30 человек, а также вакцинированные двумя компонентами ( приостановить работу в субботу и воскресенье).

- Театры, кинотеатры, концертные залы и филармонии смогут работать при заполняемости не более 30%, приостановить их работу в субботу и воскресенье.

Бильярдные смогут работать при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 до 24:00 часов ( их работа будет приостановлена в субботу и воскресенье).

- Компьютерные клубы, включая PlayStation клубы, будут работать при заполняемости не более 30 %, с режимом работы с 12:0 до 24:00 часов ( работа их будет приостановлена в субботу и воскресенье).

- Боулинг-клубы тоже будут работать при заполняемости не более 30 %, с режимом работы с 12:00 до 24:00 часов, не будут функционировать в субботу и воскресенье.

- Караоке-клубам разрешено работать с 07:00 до 24:00 часов при заполняемости не более 50%, но не более 30 человек (приостановить работу в субботу и воскресенье).

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 22 июля 2021 года.