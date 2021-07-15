Внесены изменения в постановление главного санврача Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В регионе ограничивается допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев следующих организаций/объектов:
объектов по оказанию услуг населению: центры обслуживания населения , отделения АО «Казпочта» , банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты ,парикмахерские, химчистки и так далее.
объектов оптовой и розничной торговли, продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, ТРЦ, магазины, мини-маркеты, супермаркеты и гипермаркеты.
объектов культуры и досуга.
объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения.
организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, вокзалов
организаций образования и воспитания
объектов санаторно-курортного, оздоровительного назначения
объектов общественного питания
организаций здравоохранения, в том числе лабораторий
аптечных организаций
организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности
объектов досуга, развлекательных игровых объектов
объектов связи и телекоммуникаций
Необходимо в срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября - вторым компонентом
Постановление вступает в силу с момента подписания.
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