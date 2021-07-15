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    Внесены изменения в постановление главного санврача Шымкента

    15 Июля 2021, 21:38

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В регионе ограничивается допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев следующих организаций/объектов:

    объектов по оказанию услуг населению: центры обслуживания населения , отделения АО «Казпочта» , банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты ,парикмахерские, химчистки и так далее.

    объектов оптовой и розничной торговли, продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, ТРЦ, магазины, мини-маркеты, супермаркеты и гипермаркеты.

    объектов культуры и досуга.

    объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения.

    организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, вокзалов

    организаций образования и воспитания

    объектов санаторно-курортного, оздоровительного назначения

    объектов общественного питания

    организаций здравоохранения, в том числе лабораторий

    аптечных организаций

    организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности

    объектов досуга, развлекательных игровых объектов

    объектов связи и телекоммуникаций

    Необходимо в срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября - вторым компонентом

    Постановление вступает в силу с момента подписания.

    С полным текстом можно ознакомиться здесь .


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
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