Внесены изменения в постановление главного санврача Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе ограничивается допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев следующих организаций/объектов:

объектов по оказанию услуг населению: центры обслуживания населения , отделения АО «Казпочта» , банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты ,парикмахерские, химчистки и так далее.

объектов оптовой и розничной торговли, продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, ТРЦ, магазины, мини-маркеты, супермаркеты и гипермаркеты.

объектов культуры и досуга.

объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения.

организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, вокзалов

организаций образования и воспитания

объектов санаторно-курортного, оздоровительного назначения

объектов общественного питания

организаций здравоохранения, в том числе лабораторий

аптечных организаций

организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности

объектов досуга, развлекательных игровых объектов

объектов связи и телекоммуникаций

Необходимо в срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября - вторым компонентом

Постановление вступает в силу с момента подписания.

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