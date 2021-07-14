Внесены изменения в постановление главного государственного санврача ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области «О введении строгих ограничительных мер на территории региона», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санврач постановил внести изменения в постановление «О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории Западно-Казахстанской области»: приложение 1 утвержденное указанным постановлением, излагается в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

В области запрещается проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе.

Работа общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, установкой в доступных местах санитайзеров с кожным антисептиком, заполняемость по числу посадочных мест) разрешена при соблюдении требований ГГСВ РК №67 от 25.12.2020 года, с приостановлением работы в воскресные дни для проведения дезинфекционных мероприятий.

Магазины по реализации всех видов непродовольственных товаров до 2000 кв.м работают в будние дни с графиком работы с 09.00 часов до 20.00 часов, с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 67, с приостановлением работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте. А участники Ashyq - с 09.00 часов до 20:00 часов, с соблюдением требований постановления.

Магазины по реализации всех видов непродовольственных товаров свыше 2000 кв.м будут работать с 09:00 часов до 20:00 часов, с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 67, с приостановлением работы в субботние и воскресные дни. А участники Ashyq- с 09.00 часов до 20:00 часов, с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 67.

Объекты общественного питания, участвующие в Ashyq, смогут работать Разрешается работа объектов общественного питания с графиком работы с 07.00 часов до 20.00 часов, летних площадок с графиком работы с 07:00 часов до 00:00 часов, с заполняемостью не более 50%, но не более 50 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4-6 человек, без проведения коллективных, торжественных семейных и других массовых мероприятий с соблюдением требований ГГСВ РК №67.

Разрешается работа объектов общественного питания по типу фуд-корты по проекту Ashyq с графиком работы с 10:00 до 20: 00 часов с заполняемостью не более 20%, но не более 30 мест.

Сауны, СПА-центры, бассейны - с 07:00 до 20.00 часов, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67, с приостановлением в субботние и воскресные дни, за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте «Ashyq» в соответствии постановления ГГСВ РК № 26 от 03.06.2021г. Участвующим в Ashyq разрешается работа с 07:00 до 20:00 часов, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67.

Разрешается работа ТРЦ, торговых домов, торговых сетей в будние дни с графиком работы с 09.00 часов до 18.00 часов, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67, с приостановлением в субботние и воскресные дни, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток, цветочных магазинов, фотосалонов, банков (банкоматов) расположенных в них, а также объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq» в соответствии постановления ГГСВ РК № 26 от 03.06.2021г.

Работа театров, кинотеатров разрешается с графиком работы с 09.00 часов до 20.00 часов, с заполняемостью не более 30 %, с соблюдением масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67.

Настоящее постановление вводится в действие с 17 июля 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь .